Ufficiale di merito della Repubblica, c'è anche il direttore Enit Bastianelli

Onorificenze al mondo del turismo in prefettura a Roma. Il Direttore di Enit Giovanni Bastianelli è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno della Festa della Repubblica del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica. Dieci le personalità che hanno ricevuto il riconoscimento. Tra queste: Claudio Baglioni (Grande ufficiale), Neri Marcorè (Ufficiale), l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato (Ufficiale). A ricevere l'onoreficienza anche la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo (commendatore), il Commissario Consob, Paolo Ciocca (Cavaliere di gran croce, suor Paola (Ufficiale), il presidente Anac, Giuseppe Busia (Grande ufficiale), il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna (Ufficiale).

La cerimonia di onorificenze si è tenuta in Prefettura a Roma, nell'ambito delle iniziative per la 75esima Festa della Repubblica e il 160esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per la prima volta dal suo insediamento, ha consegnato a una serie di personalità i diplomi delle onorificenze concesse dal Capo dello Stato al merito della Repubblica italiana.