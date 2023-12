Totti vuole un figlio da Noemi Bocchi: la reazione di Ilary Blasi sui social

Venerdì 1 Dicembre 2023, 07:09 - Ultimo aggiornamento: 07:10

Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero presto avere un figlio insieme. Almeno secondo le voci di gossip che circolano in rete. Mentre la notizia sta facendo il giro d’Italia, l'ex moglie dell’eterno numero 10 giallorosso, Ilary Blasi, ha risposto ironicamente all'indiscrezione. Sarà davvero una risposta o soltanto una speculazione? E in che modo la conduttrice ha mandato anche stavolta una frecciatina a Francesco? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Noemi Bocchi comanda a bacchetta Totti? Cosa dice l'ex marito di Noemi e quali sono i suoi piani con il Pupone