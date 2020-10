Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi a rischio squalifica: «Me ne vado, mi sento male». Ecco cosa è successo

Rischio squalifica per Tommaso Zorzi. Questa notte l'influencer milanese si è sentito male nella casa del Grande Fratello Vip ed ha accusato duramente la produzione di non aver fatto nulla per alleviare la sua situazione. Sono volate parole pesanti, al punto che la regia ha dovuto chiudergli l'audio ed estrometterlo da qualsiasi inquadratura video. Esasperato, Zorzi si è poi diretto verso la porta rossa che segna l'uscita dalla casa del Gf, l'ha aperta e si è fermato nel disimpegno che separa gli studi mediaset dall'esterno, minacciando di abbandonare la trasmissione.

GF Vip, Tommaso Zorzi e le immagini dalla D'Urso e Signorini: «Come mai non l'ha fatto vedere in tv?»

Tommaso Zorzi sclera e apre la porta rossa#GFVIP pic.twitter.com/LXASwJXMZY — Roberto Mallò (@robymallo) October 5, 2020

Il 25enne da alcuni giorni sta soffrendo di un problema di emorroidi che non lo fanno riposare in pace. Secondo lui, la produzione non sta facendo abbastanza per alleviare il suo dolore dato che la sua richiesta di ricevere ulteriori medicine al posto della pomata che gli era stata data qualche giorno fa, non è stata soddisfatta. Da qui il gesto "estremo" di voler abbandonare la casa. L’influencer avrebbe anche rivelato ai suoi coinquilini di aver chiesto di parlare con i legali per potersene andare.

A provare a fermarlo arriva Francesco Oppini che gli spiega le conseguenze del suo gesto, ovvero la squalifica. «Lo so bene a cosa vado incontro», dice Zorzi, che dopo un po' desiste. Ma ormai la frittata è fatta e la porta rossa è stata aperta, cosa che da regolamento sarebbe vietata. Dopo la squalifica di Denis Dosio per delle parole di troppo, anche l'influencer milanese subirà lo stesso destino? Lo vedremo nella puntata di stasera.

Grande Fratello Vip, cosa succederà stasera: dall'attacco di Tommaso Zorzi alla verità di Adua Del Vesco



© RIPRODUZIONE RISERVATA