Tom Verlaine, morto il frontman e chitarrista leggendario dei Television: aveva 73 anni

Il mondo del rock piange la morte di Tom Verlaine, frontman, cantautore e leggendario chitarrista della band Television. Aveva 73 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la figlia di Patti Smith, Jesse Paris: «Tom se n'è andato dopo una breve malattia».

Verlaine, nato Thomas Miller a Denville, nel New Jersey, ha iniziato a studiare pianoforte in tenera età, ma è passato al sassofono dopo aver ascoltato un disco di Stan Getz. Durante l'adolescenza fu ispirato a prendere in mano la chitarra dopo aver ascoltato la hit del 1966 dei Rolling Stones 19th Nervous Breakdown. Il nome d'arte nasce dal riferimento al poeta simbolista francese Paul Verlaine.

La carriera

Lui e il suo compagno di scuola, Richard Hell, che condividevano la passione per la musica e la poesia, si trasferirono a New York separatamente e nel 1972 formarono il gruppo Neon Boys, che comprendeva Verlaine alla chitarra e voce, Hell al basso e voce, e Billy Ficca alla batteria.

Tom Verlaine 1949-2023



"I've lost a hero.... You introduced me to a world that flipped my life upside down. I am forever grateful." - Michael Stipe pic.twitter.com/csmxXhKPht — R.E.M. HQ (@remhq) January 29, 2023

Il gruppo durò poco, poi nel marzo 1973 si riformarono, chiamandosi Television, e reclutarono Richard Lloyd come secondo chitarrista. Il loro primo concerto fu nel marzo 1974. Nel 1975, Hell lasciò la band e pubblicarono il loro primo singolo con Fred Smith al posto di Hell.

Verlaine, che era il cantante principale della band e ha scritto la maggior parte delle canzoni, una volta usciva con la poetessa e musicista Patti Smith quando facevano parte della scena punk emergente di New York, e nel corso degli anni hanno collaborato molte volte.

Il gruppo Television ha pubblicato due album, Marquee Moon e Adventure, con grande successo della critica. La band si sciolse nel luglio 1978 ma Verlaine intraprese una carriera da solista negli anni '80 e visse in Inghilterra. La band ha pubblicato nel 1992 un terzo album omonimo. Mike Scott dei The Waterboys ha twittato: «Tom Verlaine era il miglior chitarrista rock and roll di tutti i tempi e, come Hendrix, sapeva ballare dalle sfere del cosmo al garage rock».

Lo scrittore e autore musicale Corbin Reiff ha twittato: «Tom Verlaine. Il santo patrono del chitarrista solista incredibilmente figo. Rip a un pezzo unico».