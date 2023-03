Tiziano Ronchi, docente italiano fermato in Nepal. «Ha cercato di rubare una statua in un tempio»

L'italiano Tiziano Ronchi è stato fermato in Nepal con l'accusa di aver rubato reperti archeologici protetti. L'uomo, un 27enne di Brescia, è docente di Arti Visive all'Accademia Santa Giulia: al momento si trova in ospedale per alcune patologie pregresse. Ronchi è accusato di aver raccolto dei reperti archeologici, in particolare un frammento ligneo, durante la visita a un tempio a Bhaktapur. Secondo la versione difensiva avrebbe preso e osservato i reperti per poi riporli dove si trovavano in origine. La vicenda è seguita dalla Farnesina e, più direttamente, dal consolato italiano a Calcutta.

A segnalare il presunto furto è stato un testimone, che avrebbe visto Ronchi «cercare di rimuovere una statua con un coltello». Il docente invece ha spiegato di aver raccolto dei frammenti a terra, averli osservati per poi riporli al loro posto. A quel punto sono intervenuti i militari dell'esercito nepalese, i quali hanno bloccato il cittadino bresciano.

Italiano fermato in Nepal: Tiziano Ronchi accusato di furto di reperti archeologici

La notizia è apparsa sul quotidiano locale Bresciaoggi ed è stata confermata da fonti del Ministero degli Affari Esteri, che hanno precisato come sul posto non ci fossero telecamere e che la normativa nepalese sulla tutela dei beni culturali e sacri è particolarmente severa. Il fermo, precisano fonti diplomatiche italiane, è avvenuto lunedì scorso e la Farnesina si è subito attivata, tramite il consolato onorario di Katmandu, l'ambasciata italiana di New Delhi, competente anche per il Nepal, e più, da vicino, il consolato italiano a Calcutta.

Il console Gianluca Rubagotti ha fatto visita ieri a Tiziano Ronchi all'ospedale di Katmandu, dove è stato condotto dopo il fermo a seguito di una richiesta avanzata dal legale che il consolato ha trovato per lui, trovandolo in discrete condizioni di salute.