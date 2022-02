Tiziano Ferro diventa papà di 2 bimbi: ecco le prime foto di Margherita e Andres

Tiziano Ferro è diventato papà. Lo annuncia lo stesso cantante su Instagram con una foto che lo ritrae mentre tiene in braccio i suoi due bimbi: Margherita e Andres di 9 e 4 mesi. «Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo - ha scritto - La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra. Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!».

Tiziano Ferro, 42 anni e 20 di carriera festeggiati lo scorso giugno, il desiderio di un figlio non l'ha mai nascosto. «In America perché voglio un figlio. Anche da solo», aveva confessato nel 2016. Nel 2019 poi è arrivato anche l'amore. Il matrimonio con l'americano Victor Allen, sposato ben due volte. Prima a Los Angeles, e poi a Sabaudia. E ora il sogno di una famiglia che diventa realtà.