Tiziano Ferro, dolore per la morte del cane Jake: «Maltrattamenti e canile, la gente non conosce l’amore superiore»

Grande dolore per Tiziano Ferro, Jake, il cane che era entrato a far parte della sua famiglia dal 2020, è morto a seguito di alcuni problemi cardiaci. Il cantante ha annunciato la sua scomparsa tramite un post Instagram: ad accompagnare la foto del suo amico a quattro zampe, un toccante messaggio: «Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà.»

APPROFONDIMENTI L'APPUNTAMENTO Tiziano Ferro, il tour riprogrammato al 2023 FESTIVAL Sanremo 2022, Mengoni ospite fisso SPETTACOLI Sanremo, standing ovation per Tiziano Ferro PERSONE Ferro, che cosa significa il suo nuovo tatuaggio?

Tiziano Ferro, il saluto a Jake «Il ragazzo con tre cuori»

È con una foto in compagnia di suo marito Victor che Tiziano Ferro annuncia ai suoi fan la scomparsa di Jake. Il cantautore di Latina si è lasciato andare a queste parole: «Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più».

Tiziano Ferro, il tour riprogrammato al 2023: le nuove date dei concerti slittati per Covid

Nel passato dell'affettuoso cagnolino, anni di maltrattamenti e di canile. «Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio», conclude Ferro.