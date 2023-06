Testamento di Berlusconi, spunta anche un altro erede? Cosa si è scoperto

Venerdì 16 Giugno 2023, 08:44

Il 14 giugno scorso si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Adesso, dopo l'ultimo saluto al leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, già si sta discutendo dell'eredità che l'imprenditore avrebbe lasciato nel suo testamento (ai suoi figli e forse anche ad altre persone). Sorge la domanda su cosa accadrà alle sue aziende. Saranno presenti delle differenze significative tra i figli avuti dalla prima moglie, Marina e Pier Silvio, e quelli avuti dalla seconda moglie, Barbara, Eleonora e Luigi? Andiamo ad esplorare le possibili modifiche nell'assetto dell'impero berlusconiano ora che il suo fondatore e grande leader non è più tra noi. Inoltre, ci si chiede chi potrebbe subentrare a sorpresa... Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

