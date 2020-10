Tania Cagnotto, è una femmina la seconda figlia. L'annuncio su Instagram: «Chi ha la pancia più grande?»

«Ed è di nuovo femmina». Così Tania Cagnotto annuncia ai suoi fan che il bebè che porta in grembo è una femminuccia così come la prima figlia, Maya. La campionessa italiana di tuffi ha pubblicato una foto scherzosa assieme alla piccola, mentre mostra il pancione. «Ma chi ha la pancia più grande?» scrive la tuffatrice mentre Maya sfoggia fiera la sua finta pancia imbottita probabilmente con un cuscino sotto il vestitino.

"Beato tra le donne" il papà, Stefano Parolin, marito della Cagnotto. La tuffatrice aveva annunciato di essere incinta lo scorso agosto, comunicando anche il suo ritiro dalle gare. «Questa volta ho scelto la vita,la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta», aveva scritto la Cagnotto su Instagram. «So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me». Il presente della Cagnotto, per ora, è concentrato tutto sulla famiglia. Il futuro? Chissà.

