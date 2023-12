Stefano De Martino: «Il mio augurio per il 2024? Entusiasmo e nuove cose da imparare»

Venerdì 22 Dicembre 2023, 14:54

Il 26 dicembre, su Rai2, Stefano De Martino intrattiene gli italiani con un nuovo Christmas Show, Da Natale a Santo Stefano. Uno show che punta su «musica, risate e tanta danza», per citare lo stesso conduttore, da sempre fan dei Christmas Show realizzati oltreoceano. «L'idea di un Christmas Show mi ha entusiasmato. - confessa infatti - Sono affezionato all’idea del varietà, ma soprattutto ai Christmas Special. Conosco tutti i tentativi e esperimenti fatti nel mondo. Direi che sono una cosa molto americana, nata negli anni '60 con Dean Martin. Anche Elvis ne fece uno bellissimo. La parabola scende sempre più in basso fino ad arrivare al mio show. Giudicherete voi se è bello o meno. Io mi sono impegnato per garantire uno show alto».



