Stefania Orlando: «Vigliacchi!». Il lungo sfogo su Instagram fa scoppiare la polemica

Martedì 17 Agosto 2021, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 11:04

«Dirvi che le offese, a volte molto pesanti, e le cattiverie non mi toccano sarebbe una bugia, però devo imparare a dare piu peso alle cose belle, alle persone che mi vogliono bene, che mi scrivono frasi piene di affetto e di stima». Comincia così il lungo sfogo su Instagram di Stefania Orlando. Uno sfogo che ha fatto discutere parecchio i suoi fan, tant’è che la showgirl è stata costretta ad aggiungere un paio di hashtag e spiegarsi meglio.

Andrea Roncato, frecciatina all'ex moglie Stefania Orlando: «Il suo curriculum? Ha venduto solo materassi»

«Purtroppo - continua il post - è più facile sentire il dolore di un cazzotto che la leggerezza di una carezza. Devo imparare ad “ascoltare” di più e a “sentire” di meno! Una volta ci si rifugiava in questo mondo parallelo in rete per sfuggire alla realtà, oggi invece succede l’inverso, la realtà è molto più bella dei social, rovinati da persone aride, vuote, frustrate, livorose, cattive ecc ecc….sarebbe un lungo elenco! Persone che se le incontri per strada non avrebbero mai il coraggio di dirti ciò che scrivono, vigliacchi! Vabbè, mi sono sfogata!!». Foto: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Summer" from Bensound.com