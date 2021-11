Sophia Urista, il gesto shock sul palco: ecco cosa ha fatto. Poi le scuse della cantante dei Brass Against

Il video choc del concerto dei Brass Against ha fatto il giro del mondo, diventando ben presto virale sui social. Nelle immagini la cantante Sophia Urista durante il concerto fa sdraiare un fan alle sue spalle e sopo essersi abbassata i pantaloni, inizia a urinare sulla sua faccia, il tutto mentre continua a cantare.

Sophia Urista, pipì sulla faccia di un fan durante la performance

La cantante rock newyorkese è finita nella bufera dopo che un video dell'atto osceno durante la performance è diventato virale sui social media. Urista, 36 anni, aveva detto al pubblico del festival Welcome to Rockville, giovedì scorso a Daytona Beach, che aveva bisogno di usare il bagno. Invece di lasciare il palco la donna ha fatto salire on stage un fan dal pubblico, lo ha fatto sdraiare, si è accovacciata sulla sua testa e ha fatto pipì. Il gesto choc della frontwoman ha spinto membro del pubblico disgustato a chiamare la polizia.

rockville is really crazy 😭😭😭 pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde 🅴 (@jaydetbh) November 12, 2021

Le scuse di Sophia Urista

«Ciao a tutti. Voglio parlare della mia esibizione al Rockville metal festival di Daytona», ha dichiarato la cantante in una nota su Twitter. «Ho sempre spinto i limiti nella musica e sul palco. Quella notte, ho spinto troppo oltre i limiti». Ha continuato: «Amo la mia famiglia, la band e i fan più di ogni altra cosa e so che alcuni sono rimasti feriti o offesi da quello che ho fatto. Mi scuso con loro e voglio che sappiano che non volevo ferirli».

