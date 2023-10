Sonia Bruganelli, cosa è successo a Parigi? Lei commenta sui social

Martedì 3 Ottobre 2023, 13:59

Sonia Bruganelli recentemente, insieme all'amico Alessandro Boero, è volata a Parigi e ha condiviso momenti divertenti con i fan sui social media. Secondo alcuni siti di gossip, l'influencer avrebbe indossato occhiali da sole durante la sua permanenza a Parigi poiché era senza trucco, dimostrando la sua autenticità e semplicità, una caratteristica molto apprezzata dai suoi fan. In risposta a un articolo che parlava di questa scelta, Sonia ha dichiarato: «Già ognuno dica la sua, tanto la verità, in questo periodo storico, non interessa più a nessuno». Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, l'annuncio ufficiale