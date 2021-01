Solange, si indaga sulle cause della sua morte: il pm dispone l'autopsia

Ci sarebbe dei dubbi sulle cause della morte di Solange. È stata infatti disposta l'autopsia per stabilire le precise cause della morte di Paolo Bucinelli, noto con il nome d'arte Solange, trovato cadavere nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno).

Solange è morto: trovato senza vita in casa a Livorno, aveva 69 anni. «Cause naturali»

Il pm, Sabrina Carmassi, ha disposto l'esame autoptico sul corpo per chiarire le cause del decesso in relazione all'episodio che risale al 2 gennaio scorso: lo stesso Bucinelli si sarebbe recato al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello (Pisa) e poi in seguito avrebbe firmato per non essere ricoverato, tornando volontariamente a casa. Nei primi giorni della prossima settimana potrebbero arrivare le risposte degli esami.

