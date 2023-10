Siri Price, la ragazza costretta a cambiare nome dopo l'aggiornamento di Apple: «Sono furiosa»

Ehi Siri, come posso cambiare il mio nome? Una donna scozzese ha visto la sua vita stravolta dopo che Apple ha apportato una piccola modifica al suo software di assistente digitale in un recente aggiornamento, costringendo la giovane personal trainer ad adottare misure drastiche. Siri Price, 26 anni, era già abbastanza infastidita quando l'azienda di Cupertino ha lanciato il suo assistente digitale ad attivazione vocale chiamato Siri nel 2011 (acronimo di “Speech Interpretation and Recognition Interface”).

La storia

Il software è stato rilasciato per aiutare gli utenti ad accedere alle informazioni ed eseguire compiti semplici semplicemente pronunciando la frase: «Ehi Siri».

Per evitare il fastidio di far scattare ogni volta l'assistente virtuale, Price ha detto che i suoi amici e colleghi hanno optato per una soluzione semplice: «Lavoro in una palestra con molte persone intorno, quindi tutti hanno imparato abbastanza rapidamente a non dire 'Ehi' quando mi salutano altrimenti, si sentirebbero attivati tutti gli Iphone in sala», ha detto la 26enne intevistata dal Sun. «era fastidioso ma gestibile», ha aggiunto la ragazza.

La decisione

Questo fino al recente aggiornamento iOS 17 di Apple, che ora consente agli utenti di attivare l'assistente virtuale semplicemente chiamando "Siri". «Adesso le persone non possono nemmeno pronunciare il mio nome, sono assolutamente furiosa», ha confidato Price. Sebbene l'aggiornamento sia stato rilasciato solo poche settimane fa, Price ne ha già avuto abbastanza. La giovane ha deciso di cambiare il suo nome in Siz ed ha iniziato a usare il soprannome per evitare ulteriore frustrazione e confusione, anche se continua ad avere problemi. «Il mio ragazzo ha fatto il nuovo aggiornamento l'altro giorno e ha notato che il suo telefono si attivava ogni volta che mi parlava», ha detto.