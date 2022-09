Sirenetta, chi è Halle Bailey: la 22enne afro-americana scelta per interpretare Ariel

Sul suo conto il web si è diviso: fiumi di tweet, articoli, proteste e incoraggiamento, gente indignata e applausi virtuali, il tutto in contemporanea. Ma chi è Halle Bailey, la Sirenetta di 22 anni che ancora prima dell'uscita del remake Disney (previsto per maggio 2023) ha fatto parlare così tanto di sé?

La Sirenetta diventa nera, sui social esplode il dibattito: «Inaccettabile». Ma le bambine di colore fanno festa

Halle Bailey, chi è la nuova Sirenetta 22enne

Da noi è sconosciuta ai più, ma l'attrice di origine afroamericana ha già all'attivo un bel po' di esperienze professionali: classe 2000, icona della Generazione Z, è una stella nata su Youtube dove, insieme alla sorella, scriveva e suonava canzoni. Poi, nel 2016, il loro primo album e poi il tour insieme a Beyoncé e Jay Z di cui, da piccole, cantavano le cover. Un duo di tutto riguardo visto che dal 2018 hanno raccimolato 5 nomination ai Grammy Awards.

Il debutto sul grande schermo e le polemiche

Poi, per Halle è partita la carriera da attrice: nel 2019 è stata scelta per interpretare la principessa Ariel nel nuovo live-action della Disney, di cui canta anche le canzoni. «Dopo molte ricerche è diventato chiaro che Halle ha quella rara combinazione di intelligenza, cuore, gioventù, innocenza e sostanza - ha spiegato il regista Rob Marshall - nonché una fantastica voce, tutte qualità necessarie per interpretare questo ruolo iconico». Non tutti, però, sono d'accordo con lui: c'è chi ancora si dichiara sorpreso (per dirla in modo soft) del fatto che l'attrice scelta non rispecchi le caratteristiche dell'iconico personaggio che tutti conosciamo. Ma la Disney non arretra: un comunicato ufficiale spiega che la cosa importante è "raccontare la storia" e che "lo spirito del personaggio è l'unica cosa che importa realmente". Intanto i follower della nuova Sirenetta hanno toccato quota 3.4 milioni.