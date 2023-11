Simona Ventura annuncia le nozze con Giovanni Terzi: «Con lui ho ritrovato la felicità e il rapporto con la mia famiglia». Ecco quando

Simona Ventura non si ferma più. Il sabato sera è su Raiuno in gara a Ballando con le stelle, la domenica mattina su Raidue con Citofonare Rai2 assieme alla sua inseparabile amica Paola Perego e la sera la vediamo sul Nove al tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Paola Perego, dagli attacchi di panico ai matrimoni, passando per figli, nipoti e Ballando con le stelle: tutto sulla conduttrice ospite a Domenica In

Il percorso

Al settimanale Gente, Simona confessa che quando torna a casa la sera è un po’ stanca, ma tanto felice. «È il risultato di un percorso iniziato nel 2019 che desideravo e che mi dà stimoli, emozioni, energia». E in questo percorso c'è anche il suo Giovanni Terzi, suo compagno di vita da 5 anni, complice in tutto, anche a Ballando con le stelle. «Il fatto che ci sia lui accanto a me, che facciamo le cose insieme, che quando ci trasferiamo a Roma viviamo come fidanzatini, mi aiuta a trovare le forze per affrontare tutto il resto del lavoro».

Lo sport

Intanto grazie a Ballando «ho tirato fuori parti di me che pensavo di aver seppellito.

Mi ha fatto ricordare che da bambina ero molto timida, chiusa. Mia mamma per cercare di farmi socializzare mi iscriveva a qualsiasi corso: danza classica, jazz, ginnastica artistica, atletica. Poi ho fatto l’Isef: lo sport è fondamentale, è stato la mia salvezza. Ballando sta, inoltre, facendo riemergere la mia voglia di leggerezza, di lasciarmi travolgere da musica e movimento, liberandomi per un po’ dalla responsabilità di essere una locomotiva che si porta dietro tanti vagoni...».

Lo stop

Un successo e una felicità ritrovata ma dopo aver deciso anche di fermarsi, spegnere quelle luci che troppo spesso possono dare anche alla testa. Lei nel 2011 ci è riuscita. «Avevo successo, lavoravo molto, sempre. Ma, nonostante tutto, mi accorgevo di essere infelice, mi mancava qualcosa. Non riuscivo a dedicare abbastanza tempo ai figli, non tanto quanto meritassero e avrei voluto. Avevo bisogno di fermarmi e ho lasciato».

L'incidente del figlio

Poi ancora a Gente: «Dal 2018 sono cambiate tante cose per me e in me. Dopo l’incidente di mio figlio Niccolò (aggredito e accoltellato fuori da una discoteca di Milano, ndr) ho ritrovato una nuova consapevolezza. Negli anni precedenti, mi ero un po’ accartocciata su me stessa, avevo perso fiducia nelle mia capacità, mi ero seduta sugli allori, non avevo più la forza di lottare e mi ero un attimo isolata. Quel momento drammatico mi ha dato la scossa: mi ha fatto capire che quando hai la salute, quando i tuoi cari e i tuoi figli stanno bene, quando hai la serenità nel cuore, hai tutto. Prima ero più vendicativa, ora non ho più voglia di arrabbiarmi, non ne vale la pena. Vivo e lascio vivere, voglio la pace con tutti».

Il rapporto con Mara Venier

Una Simona diversa che ha deciso di fare pace anche con Mara Venier: «Mi ha invitata a parlare di Ballando e io sono andata volentieri. Mi è venuto naturale riabbracciarla. E così è stato anche con Barbara d’Urso che ho incontrato alla presentazione del film Shukran, prodotto da suo figlio e tratto dal libro di Giovanni. È stato bello rivederle».

L'amore

E sempre nel 2018 è arrivato l'amore. Quello vero. Quello che ti fa battere il cuore: «Anche l’amore di Giovanni mi ha fatta cambiare è vero. Lui è un uomo solido, risolto, ha tirato fuori la mia vera essenza, mi ha dato il tempo di rinascere come donna. Mi sostiene e parteggia per me, come io per lui, non è mai in competizione. Dopo 5 anni abbiamo una complicità totale, condividiamo e ci diciamo tutto. Ed è bello, perché nelle mie storie importanti con l’andare del tempo veniva a mancare la comunicazione. Con lui ho ritrovato la felicità e anche il rapporto con mia sorella e i miei genitori. Quando ci muoviamo siamo spesso tutti insieme: noi due, loro, i nostri 5 figli, tre miei e due di Giovanni».

Il matrimonio

E le nozze? «Accadrà nel 2024, ma non voglio dire altro perché tutte le volte che lo annunciamo succedono cataclismi. Il prossimo anno sarà speciale, ci sono già un po’ di date da festeggiare: i 60 anni di nozze dei miei, i 18 di Caterina, i 60 di Giovanni...».