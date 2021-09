Shannen Doherty e il cancro: «È tornato al quarto stadio, io voglio soltanto vivere»

Giovedì 16 Settembre 2021, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 17:49

Shannen Doherty torna a parlare del cancro, dopo avere raccontato sui social che, dopo un periodo di remissione, il cancro era tornato al quarto stadio. «Sento di avere una responsabilità nella mia vita pubblica, che tengo separata da quella professionale - ha detto in una conversazione con il magazine People - parlare del cancro e far capire che anche le persone con un tumore al quarto stadio sono molto vive e attive». L’attrice di Beverly Hills 90210 ha aggiunto che anche suo marito, il fotografo Kurt Iswarienko, le dice che nulla lascerebbe pensare che fosse malata. «Non mi lamento mai, non ne parlo mai. Fa parte della vita, a questo punto».

Il nuovo film in arrivo

La nuova confessione è arrivata nel corso della presentazione del suo nuovo film, List of lifetime. La star, 49 anni, aveva avuto una diagnosi di cancro al seno nel 2015. La malattia era poi regredita, e l’anno scorso l’attrice aveva poi annunciato che il tumore era tornato, ed era di fase 4. Ma Doherty non si è mai data per vinta: «è come se chiunque abbia una diagnosi del genere affronti la stessa cosa, viene data per spacciata. Ma io ho ancora molta vita in me”. “Il mio unico desiderio - ha aggiunto - è vivere».

«Mi piace quando la gente dice di pregare per me, e cose del genere, ma ad un certo punto dici: ok, sto bene, mi sento sempre più forte, felice e piena di speranza». Doherty continua infatti a fare progetti. E il suo ruolo nel film “List of a Lifetime" lo sottolinea. Si tratta infatti di un film su una donna ( Kelly Hu) a cui viene diagnosticato il cancro al seno e che decide di cercare la figlia che aveva dato in adozione.