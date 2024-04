Serena Bortone, la frase "profetica" un anno prima del caso Scurati: cosa aveva detto in diretta sulla Rai

Lunedì 22 Aprile 2024, 08:22

Sabato scorso è scoppiata una dura polemica in RAI per via della mancata ospitata di Antonio Scurati a Che Sarà, programma di Serena Bortone, nel quale il celebre scrittore avrebbe dovuto presentare un monologo sul 25 aprile, annullato ufficialmente per ragioni di contratto. Praticamente la scintilla a una polemica su censure e questioni molto più delicate riguardante la Rai, il governo, il fascismo e l'antifascismo. Ma in tutto questo spunta anche una sorta di 'profezia' di Serena Bortone che, circa un anno fa, aveva detto qualcosa che sembra essersi avverato in tutte le sue forme. Di cosa si tratta? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

