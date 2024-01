Selvaggia Lucarelli minacciata di morte dopo il suicidio di Giovanna Pedretti, lei pubblica i messaggi: «So dove abiti, ti accoltello»

Dopo la morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si sarebbe tolta la vita dopo il caso della recensione al suo locale, i social si sono scagliati contro Selvaggia Lucarelli e il compagno chef Lorenzo Biagiarelli, che nelle ore precedenti alla tragedia avevano indagato sulla veridicità della recensione, spiegando sui social che in realtà si trattava di un fake. In particolare, Biagiarelli ha chiamato il locale chiedendo spiegazioni alla donna che si è poi tolta la vita. «Un accanimento eccessivo» hanno denunciato in tanti. Qualcuno però, ha decisamente passato il segno, rivolgendo alla giudice di Ballando con le stelle minacce di morte.

Selvaggia Lucarelli minacciata di morte

La blogger ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni degli insulti e delle minacce che le sono arrivate.

Da domenica sera, quando si è saputo dalla morte di Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono finiti al centro dell'attenzione. «So dove abiti, ti accoltello», scrivono nei messaggi privati inviati alla 49enne. Lei commenta: «Poi se succede qualcosa diamo la colpa alla gogna social e non ai giornali. Spero che l'altra persona sia forte come lo sono io», commenta riferendosi al compagno, anche lui insultato e minacciato.