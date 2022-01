Sassoli, funerali di Stato e maxi schermo, la messa celebrata dal compagno di scuola: il cardinale Zuppi. Le strade coinvolte

Saranno funerali di Stato quelli per salutare David Sassoli. Si terranno domani alle ore 12.00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Parteciperanno le più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee. Tra questi i Presidenti del Senato Casellati e della Camera Fico, il Presidente del Consiglio Draghi, della Corte costituzionale Coraggio, ministri e membri del governo, il governatore della Banca d'Italia Visco. Lo comunica Palazzo Chigi.

Saranno presenti la presidente della Commissione Ue Von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Michel, la vice presidente vicaria del Parlamento europeo Metsola e alti funzionari del Parlamento europeo, il membro italiano del comitato esecutivo della Bce Panetta. L'arrivo del feretro è previsto alle ore 11.55. Verranno resi gli onori militari, con l'esecuzione del Silenzio prima di accedere all'interno della Basilica.

Saranno ammesse fino a 300 persone, mentre all'esterno sarà allestito un maxi schermo per consentire ai cittadini presenti di assistere al rito funebre. La Santa Messa durerà circa un'ora e dieci minuti.

Sarà officiata dall'Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Zuppi e concelebrata dall'Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, dal Vicario generale per la diocesi di Roma Cardinale Angelo De Donatis, dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher, da Mons. Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta.

Viabilità: le strade e le piazze coinvolte

Dalla mezzanotte di oggi fino «a cessate esigenze» domani (14 gennaio 2022) vige il divieto di fermata (inclusi i monopattini) su tutta l'area attorno alla basilica di piazza Esedra. Queste sono tutte le vie e le aree coinvolte:

VIA DI SAN PIETROIN CARCERE

VIA DI MONTE TARPEO

PIAZZA DELL'AVVOCATURA

VIA DEL TEMPIODI GIOV E VIA DI VILLA CAFFARELLI

PIAZZALE CAFFARELLI

VIA DELLE TRE PILE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

VIA VITTORIOEMANUELE ORLANDO

VIA CERNAIA, ambo i lati nel tratto compreso tra via G.Romitae via Pastrengo

VIA LUIGI EINAUDI

VIA GIUSEPPE ROMITA: nell'ambito dell'intera area di sosta tariffata circoscritta tra la suddetta via, via Pietro Barbieri e via Vittorio Emanuele Orlando.

Sospensione delle aree di stazionamento dei taxi, quelle riservate alla sosta tariffata ed a particolari categorie di utenti.