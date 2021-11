Sex and the City, Sarah Jessica Parker su Vogue sbotta contro i social: «Troppi commenti misogini sui miei capelli bianchi e le rughe»

«Ha i capelli bianchi o no? Ha abbastanza rughe. No, non ha abbastanza rughe! Tutti hanno qualcosa da dire». A "sbottare" (in senso figurato) contro i commenti social è Sarah Jessica Parker, indimenticata protagonista di Sex and the City, che sta per tornare sul piccolo schermo con il - chiacchieratissimo - And Just Like That. In un'intervista a Vogue la Carrie Bradshaw della tv si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo questi mesi in cui ogni scatto "rubato" dal set della nuova serie è stato dissezionato online.

Le protagoniste cinquantenni

La nuova serie mostra tre delle 4 protagoniste di Sex and the City, ormai cinquantenni, nella loro vita a New York, amori e sessualità compresa: una scelta abbastanza audace nell'attuale panorama televisivo. «Mi piace che non stiamo tentando di "ringiovanire" lo show - aveva spiegato Cynthia Nixon, la Miranda della serie - non c'è nessuna nipote di 21 anni ad esempio». Proprio per questo le tre "Golden Girls" sono state esposte a qualsiasi tipo di commento: «Tante chiacchiere misogine - racconta Parker - con degli uomini non sarebbe mai successo».

I commenti sulla foto al naturale

Uno degli scatti "incriminati", mostra Sarah senza trucco e con i capelli legati, a pranzo con il conduttore televisivo Andy Cohen. «Lui ha tutti i capelli bianchi - sottolinea - perché per lui è ok? Gente, non so cosa dirvi. E' come se non volessero che le persone si sentano bene con loro stesse e fossero felici quando non ci si accetta. E tutto ciò sia che scegliamo di invecchiare naturalmente sia che facciamo qualcosa per sentirci meglio. Quindi non so come apparire, non ho scelta. Che dovrei fare, scomparire?»