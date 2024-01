Sanremo 2024, Rose Villain: «Solo in Italia esiste una kermesse come il Festival»

Martedì 23 Gennaio 2024, 13:51

Rose Villain è pronta a debuttare sul palco dell'Ariston con il brano Click Boom!, che sarà anche la canzone apripista del nuovo album Radio Sakura, in uscita venerdì 8 marzo. «Click Boom! nasce in una notte d’estate. - ci dice Rose Villain - Abbiamo fatto una sessione con Davide Petrella, abbiamo messo giù questa melodia e questo ritmo. È stato tutto molto istintivo. Il brano sarà anche il primo estratto del nuovo album Radio Sakura, che è rappresentativo di dove la mia musica sta andando». Non è nuova al Festival Rose Villain, che lo scorso anno duettò con Rosa Chemical nella serata delle cover. Essere in gara, però, è un'altra storia. «L'Ariston e Sanremo per me rappresentano l’opportunità per un artista di arrivare a più persone possibili. - ci risponde Rose Villain - E anche dare una chance alla propria musica di arrivare a tutti. Solo in Italia esiste una cosa così».



