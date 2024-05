Alex Britti in tour: «Mio figlio Edoardo è al centro della mia vita. E non mi sento un mammo»

Alex Britti vive per la musica e per suo figlio Edoardo. Una scelta naturale. «Io sono così ma non mi sento speciale, quando è nato mio figlio si sono accese delle valvole in me che hanno funzionato perfettamente - racconta a La Repubblica - Non sono un caso isolato, quando porto mio figlio a nuoto mi accorgo di non essere l’unico papà. Ho un affidamento condiviso e quando vado a scuola incontro molti altri padri. Mi sono separato presto e mi arrabbio con chi mi definisce un “mammo”, sono un papà di oggi...».

Alex britti in tour, dalla carriera al rapporto speciale con il figlio

Intanto Alex Britti è ancora in giro per l'Italia a suonare la sua chiatarra.

Tutta colpa di Edoardo Bennato: «Un fratellone. Colpa sua se ho iniziato a suonare la chitarra. La mia generazione l’ha assorbito fino in fondo. Non è un caso se mio figlio si chiama Edoardo...».

Parlando di musica al collega Andrea Silenzi racconta quella sensazione di sentirsi diverso dagli altri, fuori dai tempi. Oggi come ieri. «Non sono i miei tempi, forse non lo erano nemmeno quando sono uscito. Oggi il pop è Mahmood, Ghali, quando ho esordito c’erano Ramazzotti, mio grande amico, Laura Pausini, ma anche allora avevo la sensazione di essere un osservatore, non mi sentivo vicino a nessuno di loro così come mi sento diverso dalle star di oggi».

Una presa di coscienza che non lo rende forte. «Non inseguo la carriera da cantante o da chitarrista, mi sento un artista. Mi faccio tanto i fatti miei, mi diverto, giro l’Italia, faccio grandi mangiate, compro tante chitarre, suono con gli amici, la gente viene ai miei live, continuo a produrre. Non mi chiedo quale sia la mia posizione nel mondo. Anche non possiamo ignorare che oggi, parlando di un disco, si nominano solo i numeri: la qualità sembra non interessare nessuno...».