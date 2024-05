William ed Harry, niente pace tra i fratelli: la risposta secca del duca di Sussex

Giovedì 30 Maggio 2024, 09:54

Dopo la Megxit e l'uscita del libro Spare - e anche le voci di una certa maretta tra i duchi di Sussex - la possibilità di una riconciliazione tra il principe Harry e il principe William sembra essere sempre più lontana. L'ennesimo tentativo portato avanti dall'erede al trono d'Inghilterra sembra essere andato ancora una volta a vuoto, con il minore dei figli di Re Carlo III e di Lady Diana che avrebbe risposto di nuovo picche al fratello.

Ma c'è stato davvero questo nuovo tentativo da parte di William? Oppure si tratta solo di una speculazione dei tabloid d'oltremanica? Non ci resta che andare a scoprire insieme quali sono gli ultimi risvolti della relazione burrascosa tra i due principi.



