Sandra Milo, il mistero del marito cubano Jorge Ordoñez. «Tutto vero, li sposò il sindaco»

Sposata con un colonnello cubano. Anzi, un insegnante di sub. Ma forse non si è nemmeno sposata per davvero, visto che lui – il colonnello-sub – una moglie ce l'aveva già. E pure due figli. Con la morte di Sandra Milo le cronache consegnano al mito una delle storie “rosa” più incredibili degli anni Novanta: il matrimonio tra l'attrice e Jorge Ordoñez, il giovanotto di Ciego de Avila conosciuto “per caso” durante un viaggio a Cuba con l'amico fotografo Franco Brel.

Il matrimonio

Succedeva nell'agosto del 1990: «Eravamo partiti per un viaggio di una decina di giorni, e attraverso un amico italiano che viveva a Cuba abbiamo conosciuto questo militare bellissimo, con cui abbiamo subito fatto a amicizia», racconta Brel.

Abbronzato, bel corpo («Pescava le aragoste con le mani», diceva Milo), Jorge fa subito breccia nel cuore di Milo, allora single (il divorzio da De Lollis è del 1981). «I due si piacquero subito, Sandra in quel momento era bellissima, raggiante» («Io che non mi spogliavo mai in pubblico, giravo nuda in spiaggia», ricordava ancora lei). «Decisero su due piedi di sposarsi e andai io a fare i documenti in comune: le nozze le celebrò il sindaco in persona, due bambine del posto le fecero da ancelle. Poi i due sparirono per una settimana: non so se il matrimonio sia stato consumato, ma lei sembrava molto felice». Poi, però, il permesso turistico scade Milo deve fare ritorno in Italia: poco dopo, la scoperta che Jorge era già sposato e padre di due figli. «Là non funzionava come da noi, pagando potevi fare quasi tutto. Offri dei soldi, e loro ti fanno i documenti. Il matrimonio fu celebrato per davvero».

La storia

La storia diventò rapidamente il tormentone dell'estate 1990, con gli inviati dei giornali spediti a Cuba a caccia delle prove (mai reperite) delle celebrate nozze: Mike Bongiorno offrì 200 milioni a Jorge perché si presentasse in Italia con la moglie, ma inutilmente. Secondo alcune testimonianze – riportate dai giornali del tempo - il presunto militare sarebbe stato ingannato, convinto di dover girare una soap opera in cui un ragazzo cubano sposa una “matura” signora italiana. Milo, anche nelle ultime interviste, ha sempre difeso la “sua” verità: «Forse sono ancora sposata con un cubano, chissà. In ogni caso, ho vissuto una bellissima storia romantica che purtroppo è durata poco: io e lui siamo stati la prima telenovela d'Italia».