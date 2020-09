Sandra Milo e la storia clandestina con Fellini: «All'inizio ero innamorata di lui, poi...»

Quella fra Sandra Milo e Federico Fellini è stata una storia d'amore intensa, affascinante, ma anche molto controversa. L'attrice, ospite oggi di Anna Falchi e Beppe Convertini a "C'è Tempo Per", ha raccontato alcuni retroscena della sua relazione clandestina con il regista di "Otto e Mezzo": «Fellini è l’amore assoluto della mia vita, l’ho amato intensamente e solo per lui ho provato questo tipo di amore».

Poi la rivelazione: «All’inizio io ero innamoratissima, mentre a lui piacevo e basta. Avevamo un rapporto bello e intenso e, dopo tanti anni, anche lui si è accorto di amarmi. Quando me l’ha detto ci sono rimasta, forse, anche un po’ male perchè ormai mi ero abituata al fatto che lui fosse un grande amore per me». La storia fra Sandra Milo e Federico Fellini, come dichiarato dall'attrice anche in altre interviste, è finita proprio quando lui si era deciso ad "ufficializzare" il loro legame. Passo che uno spirito avventuroso come quello di Sandra Milo non riuscì ad accettare.

