Lunedì 20 Febbraio 2023, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 13:17

OpenAI, fondata da Sam Altman nel 2015, ha lanciato ChatGPT lo scorso novembre. Cinque giorni dopo, secondo Altman, lo usava già un milione di persone, segno delle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Ora Altman, che ha inventato questa nuova tecnologia, predica prudenza. Su twitter ha pubblicato una serie di messaggi per mettere in guardia sul futuro dell'intelligenza artificiale. Il CEO ha avvertito che «il mondo potrebbe non essere così lontano dalla creazione di un’intelligenza artificiale potenzialmente spaventosa», invitando i governi ad inserire una serie di regole per i giovani.

Secondo Altman l'avvicinamento ad un mondo «profondamente integrato con gli strumenti d’intelligenza artificiale avverrà piuttosto rapidamente», confrontando questa rivoluzione all'avvento degli smartphone. Ma «abbiamo anche bisogno di tempo sufficiente affinchè le nostre istituzioni capiscano cosa fare - ha aggiunto - La regolamentazione sarà fondamentale e ci vorrà del tempo per capirlo. Sebbene gli strumenti di intelligenza artificiale della generazione attuale non siano molto spaventosi, penso che potenzialmente non siamo così lontani da quelli potenzialmente pericolosi».

Chi è Sam Altman

Altman è cresciuto a St. Louis, nel Missouri, figlio di una dermatologa. Ha ricevuto il suo primo computer all'età di otto anni, un Mac, che lui ha smontato e rimontato come nulla fosse. Ha frequentato la John Burroughs School e ha studiato informatica alla Stanford University fino all'abbandono nel 2005. Nel 2017 ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università di Waterloo.

Nel 2005, quando aveva appena 19 anni, ha co-fondato ed è diventato CEO di Loopt, un'app mobile di social networking basata sulla posizione. Dopo aver raccolto più di 30 milioni di dollari di capitale di rischio, Loopt è fallita ed è stata chiusa nel 2012. Nel frattempo Altman ha iniziato come partner part-time di Y Combinator nel 2011. Nel febbraio 2014, è stato nominato presidente di Y Combinator dal suo co-fondatore, Paul Graham. Il primo lotto di investimenti di Altman includeva Loopt. In un post sul blog del 2014, ha affermato che la valutazione totale delle società Y Combinator aveva superato i 65 miliardi di dollari, comprese società note come Airbnb, Dropbox, Zenefits e Stripe. Nel settembre 2016, ha annunciato che sarebbe diventato presidente di YC Group, che comprendeva Y Combinator e altre unità.

the adaptation to a world deeply integrated with AI tools is probably going to happen pretty quickly; the benefits (and fun!) have too much upside. — Sam Altman (@sama) February 19, 2023

I riconoscimenti

Sam Altman è stato nominato miglior investitore under 30 dalla rivista Forbes nel 2015, uno dei "Best Young Entrepreneurs in Technology" dalla rivista Businessweek nel 2008 ed elencato come uno dei cinque fondatori di startup più interessanti tra il 1979 e il 2009 dal suo collega Paul Graham. Nel marzo 2019, YC ha annunciato il passaggio di Altman alla posizione di presidente per concentrarsi maggiormente su OpenAI. Questa decisione è arrivata poco dopo che YC ha annunciato che avrebbe trasferito la sua sede a San Francisco. All'inizio del 2020, non era più affiliato a YC.

Intelligenza artificiale

Altman è l'amministratore delegato di OpenAI, una società di ricerca a scopo di lucro il cui obiettivo è far progredire l'intelligenza artificiale in modo che vada a beneficio dell'umanità nel suo insieme, piuttosto che causare danni. L'organizzazione è stata inizialmente finanziata da Altman, Brockman, Elon Musk, Jessica Livingston, Peter Thiel, Amazon Web Services, Infosys e YC Research. In totale, quando la società è stata lanciata nel 2015, aveva raccolto 1 miliardo di dollari da finanziatori esterni.