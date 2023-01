Vince la lotteria 600mila euro e ha un malore a lavoro. I colleghi: «È diventata bianca come un fantasma»

Quando ha scoperto di aver vinto 1 milione di dollari australiani (642.265 euro) alla lotteria non poteva crederci ed è svenuta sul posto di lavoro. È accaduto a una donna di Victoria, in Australia che ha vinto la lotteria di Wondonga.

Muore a 28 anni mentre fa squat in palestra, crollata a terra durante l'allenamento

«Sono diventata bianca e sono svenuta»

La donna australiana, che ha preferito restare anonima, ha raccontato alla stampa i momenti precedenti alla vincita. Dopo tentativi falliti di chiamare la donna, da Wondonga (Australia), la Lotto le ha inviato una mail alla signora invitandola a controllare il sito.

«Ero al lavoro e ho tirato fuori i numeri dell'estrazione e il mio biglietto per vedere se avevo vinto qualcosa» ha raccontato. Quando ha visto che i numeri coincidevano con quelli vincenti ha urlato: «Mi stai prendendo in giro?!». È a questo punto che è diventata «bianca come un fantasma» ed è svenuta, creando il panico in tutto l'ufficio e tra i colleghi.

Dopo aver vinto la donna ha rivelato di aver giocato per anni gli stessi numeri del Lotto a Monday & Wednesday Lotto, Oz Lotto, Powerball e Saturday Lotto.

Roma, motociclista si schianta contro un cinghiale: uomo di 58 anni è in pericolo di vita