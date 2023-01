Salvatore Giuffrida, morto a 60 anni il direttore generale del San Martino di Genova: «Malore improvviso»

«E' mancato il Direttore Generale, Salvatore Giuffrida, a causa di un improvviso malore. Tutta la Direzione e i dipendenti del Policlinico si stringono attorno ai suoi familiari e insieme piangono la perdita del Loro Dg». La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova annuncia così la morte di Giuffrida, nato il 30 ottobre del 1963.

Il cordoglio di Regione Liguria è stato espresso da Giovanni Toti e da tutti gli assessori della Giunta: «Oggi è un giorno triste - scrive il presidente Toti -. La sanità ligure perde uno dei suoi pilastri e una delle sue migliori guide mentre tutti noi perdiamo una persona speciale, sempre disponibile e allegra, con una immensa dedizione verso l'ospedale che dirigeva. La morte improvvisa di Salvatore Giuffrida ci lascia sgomenti e addolorati. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Ci stringiamo intorno a tutta la comunità dell'ospedale San Martino - prosegue Toti - che Salvatore Giuffrida in questi anni di direzione ha guidato al meglio, con vento a favore e con vento contro, da vero velista quale era. A lui va la nostra più profonda gratitudine per quanto ha fatto per tutti noi. Ciao Salvatore, non ti dimenticheremo».