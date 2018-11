Ronaldo e Georgina, in casa arriva un nuovo gatto che può costare anche 2mila euro

C'è un nuovo arrivato in casa Ronaldo, ma stavolta non è un bimbo. Il piccolo è un gatto dalla razza molto pregiata detta Sphynx, conosciuto anche come gatto nudo. D'origine canadese e con la particolarità di non presentare alcun pelo sul suo mantello ha un costo molto elevato che può superare anche i 2mila euro.Georgina Rodriguez, la compagna di Ronaldo, ha mostrato una sua foto sui social e sono già tutti pazzi di lui.