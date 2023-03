Risparmiare soldi e aiutare l'ambiente, 10 abitudini quotidiane: dal lavaggio dei denti alle cover biodegradabili

Giovedì 30 Marzo 2023, 10:59

La sostenibilità è un concetto fondamentale per il nostro futuro. Ecco allora 10 idee da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni, che permettono di risparmiare denaro e allo stesso tempo di proteggere l'ambiente: Innanzitutto, è importante limitare lo spreco d'acqua, ad esempio chiudendo il rubinetto durante il lavaggio dei denti o delle stoviglie. In secondo luogo, si può ridurre il consumo di energia elettrica utilizzando lampadine CFL o LED e spegnendo i dispositivi quando non sono in uso. Ridurre il consumo di carne. Cercare di utilizzare meno benzina spostandosi a piedi o in bicicletta. Utilizzare anche cover biodegradabili per il proprio smartphone. Adottare la regola delle "3R": ridurre, riutilizzare e riciclare. Utilizzare trasporti pubblici o mezzi alternativi alla macchina. Acquistare prodotti locali e di stagione. Ridurre il consumo di plastica. Utilizzare buste della spesa in tela e riutilizzabili.

Foto: Shutterstock, 123rf Music: "Summer" from Bensound.com

