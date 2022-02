La Regina Elisabetta è ancora positiva al Covid: cancellate tutte le udienze virtuali

Il Covid continua ad affliggere la salute della regina Elisabetta II. Secondo una nota di aggiornamento di Buckingham Palace, la sovrana britannica, 96 anni ad aprile, è ancora positiva al virus e ha dovuto cancellare due udienze virtuali a causa dei sui effetti. La regina è risultata positiva domenica 20 febbraio, da allora ha cancellato quasi tutti gli impegni in agenda. In una nota dei giorni scorsi, il palazzo reale aveva comunque fatto sapere che i sintomi sarebbero «leggeri e simili a un raffreddore».

Il virus non ha totalmente fermato l'attività di Elisabetta. Il suo staff fa sapere che la sovrana continua a svolgere impegni istituzionali leggeri nel castello di Windsor e ieri, 23 febbraio, ha tenuto regolarmente per via telefonica la tradizionale udienza del mercoledì col premier Boris Johnson.

Gli altri casi e i vaccini

La regina Elisabetta non è il primo membro della famiglia reale a contrarre il Covid. Il suo figlio maggiore ed erede al trono britannico, il principe Carlo, ha contratto il virus per la seconda volta il 10 febbraio, e aveva visto sua madre "recentemente". Giorni dopo, anche sua moglie Camilla è risultata positiva.

I media britannici hanno riferito che la regina è completamente vaccinata. Buckingham Palace ha precedentemente confermato che sia la monarca che il suo defunto marito, il principe Filippo, morto all'età di 99 anni il 9 aprile 2021, avevano ricevuto le prime dosi di un vaccino Covid-19 nel gennaio 2021. Il palazzo ha rifiutato di rivelare qualsiasi informazione riguardante le vaccinazioni successive, citando la privacy medica.