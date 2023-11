Re Carlo in Parlamento, Camilla ricicla l'abito dell'incoronazione ma indossa per la prima volta il diadema di Elisabetta (con 1.333 diamanti)

In tempi di crisi, bisogna dare il buon esempio. E chi può farlo più di un Regina? Bando ad abiti sfarzosi e look eccessivamente costosi (capito Meghan?): per il primo discorso di suo marito Re Carlo in Parlamento, Camilla ha deciso di riciclare l'abito. E non uno qualunque: lo stesso che aveva indossato per l'incoronazione.

L'abito con le iniziali di cani e nipoti

Camilla ha scelto di riutilizzare il suo abito da incoronazione, disegnato da Bruce Oldfield, per la sua prima apertura di Stato come Regina consorte.

L'abito couture - ricamato con i motivi dei suoi cani e i nomi dei suoi nipoti - è un abito su misura color avorio, simile a un cappotto, intrecciato con fili d'oro e argento antichi. E non è mica la prima volta che Camilla riutilizza questo vestito (evidentemente) tanto amato. La defunta regina riutilizzò il proprio abito da incoronazione per aprire i parlamenti in Sri Lanka, Australia e Nuova Zelanda nel 1954 e in Canada nel 1957. Camilla indossava anche la veste di stato cremisi lunga 5,5 metri, realizzata per l'incoronazione di Elisabetta II nel 1953, che indossò al suo arrivo all'incoronazione.

Il diadema di Giorgio IV

Ma se l'abito è stato lo stesso, Camilla ha indossato per la prima volta il famoso Diadema di Stato di Giorgio IV. Il diadema di diamanti fu indossato innumerevoli volte da Elisabetta II durante il suo regno ed è probabilmente il più noto tra tutti i suoi gioielli. Incastonato con 1.333 diamanti taglio brillante, fu realizzato per la stravagante incoronazione di Giorgio IV nel 1821 ed Elisabetta II di solito lo indossava durante il suo viaggio da e per l'inaugurazione dello Stato.

Negli ultimi anni, la defunta regina Elisabetta II ha optato per lo più per un'apertura formale sobria: un cappotto funzionale, un abito da giorno e un cappello piuttosto che una pesante corona e abiti, spesso con un arrivo in chiave più bassa in auto. I cambiamenti sono stati adottati a causa della sua mobilità decrescente mentre si avvicinava ai 100 anni, insieme alla pandemia, alle aperture di Stato consecutive dovute alle elezioni generali nel 2019 e a uno scontro di diario con Ascot nel 2017. Sono passati sette anni da quando un monarca ha indossato la corona imperiale durante un'inaugurazione di stato, l'ultima volta nel 2016. Contiene 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi, cinque rubini e 269 perle, pesa più di un chilogrammo.