Re Carlo e Kate Middleton catturati in una situazione davvero imbarazzante: cosa stavano facendo

Giovedì 13 Luglio 2023, 10:49

Quando re Carlo III ha incontrato il presidente Joe Biden al castello di Windsor, si è verificato un momento imbarazzante in cui il monarca ha dovuto interrompere la conversazione con i membri delle guardie gallesi per accompagnare il leader americano. Non è la prima volta che un membro della famiglia reale si trova in situazioni imbarazzanti. Kate Middleton, ad esempio, ha dovuto affrontare il vento che sollevava la sua gonna durante il matrimonio della principessa Eugenie, mentre il principe William è sembrato combattere contro il sonno durante una messa religiosa. Anche la principessa Beatrice è stata scambiata per un'altra persona durante le celebrazioni del giubileo della regina. La lista è lunga e, in ogni caso, questi momenti imbarazzanti dimostrano che anche i reali non sono immuni dagli inconvenienti pubblici.

Foto: Kikapress Music: Korben

