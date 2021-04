Il principe Harry è dispiaciuto per l'intervista a Oprah. Duncan Larcombe: «È una testa calda, si è sfogato perché ferito»

Il principe Harry è dispiaciuto e imbarazzato per l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ma era ferito per come la famiglia reale aveva trattato suo moglie Meghan e ha sentito l'esigenza di sfogarsi perché è una "testa calda". Lo ha affermato l'esperto reale Duncan Larcombe, autore di 'Prince Harry: The Inside Story', che ha conosciuto il Duca di Sussex, durante il suo periodo decennale come redattore reale.

Parlando con la rivista Closer, Duncan, avrebbe raccontato di come Harry abbia la tendenza ad agire d'impulso e ha ricordato un momento in cui il principe se la prese con lui per un malinteso all'addio al celibato di Peter Phillips nel 2008. Stavolta a farlo scattare è stato l'atteggiamento razzista di alcuni reali nei confronti di suo figlio Archie non ancora nato e del colore della sua pelle.



«Harry era chiaramente arrabbiato per l'esperienza di Meghan con i reali- ha detto Duncan- Ma dopo essere tornato a casa, non ho dubbi che si sia sentito imbarazzato e dispiaciuto. Ora sta affrontando le conseguenze. Credo che rimpiangerà quell'intervista e forse la sua decisione di lasciare la famiglia reale». Duncan ha poi aggiunto di aver sentito Harry "intorpidito" tornare a Los Angeles e di aver avuto "emozioni contrastanti" nel rivedere la sua famiglia al funerale del principe Filippo, il 17 aprile. Questo gli avrebbe ricordato «tutto ciò che ha sacrificato» negli ultimi anni e lo avrebbe fatto sentire "nostalgico" per la sua vecchia vita.

William e Harry dovrebbero incontrarsi di nuovo in estate in occasione della nuova statua dedicata alla principessa Diana che verrà svelata a Kensington Palace. Gli addetti ai lavori sperano che l'evento del 1 °luglio - fatto per commemorare quello che sarebbe stato il 60esimo compleanno della loro madre - aiuterà a riparare la loro relazione. Anche se all'inizio di questa settimana l'esperto reale Russell Myers si è chiesto se la visita avrà luogo, «alcuni membri della famiglia gli hanno dato un'accoglienza gelida e forse questo lo ha scioccato un po'», per poi aggiungere di come «il Duca di Sussex potrebbe usare la nascita di sua figlia, che dovrebbe arrivare in estate, come una "scusa conveniente" per non "affrontare la famiglia». Secondo un nuovo sondaggio, le valutazioni di approvazione dei Sussex sono scese di nuovo ai livelli più bassi di sempre dopo il funerale del principe Filippo.

