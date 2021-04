28 Aprile 2021

di Leonardo Jattarelli

Il tabloid inglese Daily Star rimanda ad un altro giornale online, Page Six per un'intervista che sembra voler far esplodere per l’ennesima volta la “bomba” gossip su Meghan Markle e il principe Harry, la ex coppia reale che ora vive in un ranch in California. Gli inglesi ormai ogni giorno tirano fuori qualcosa per continuare la telenovela che riguarda la coppia più bersagliata del mondo; stavolta a parlare è un esperto Reale, Robert Johnson, che accusa prima Harry e poi entrambi i coniugi per la loro impreparazione sui codici di comportamento all’interno della monarchia inglese.

Kate e William, 10 anni di matrimonio (e il futuro della monarchia): ma il primo incontro non andò benissimo

Cosa è mancato a Meghan

«Meghan Markle avrebbe dovuto essere preparata alla vita all’interno della famiglia Reale - afferma Johnson su Page Six, intervista poi ripresa dal Daily Star - e spettava al principe Harry parlarle di una Casa Reale basata sulla tradizione».

Il 19 maggio 2018 il principe Harry ha sposato Meghan Markle in una cerimonia costellata di stelle presso la Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. La loro favola - scrive il giornale inglese - ebbe vita breve e il Duca e la Duchessa di Sussex si ritirarono dalla “vita Reale”.

E si va indietro nel tempo, cioè al racconto di quando Meghan ed Harry decisero di lasciare la monarchia, della dolorosa rottura con la regina Elisabetta fino alla ormai famosa intervista rilasciata dalla coppia alla diva del giornalismo Usa, Oprah Winfrey.

Fortunatamente l’articolo non ripercorre anche gli innumerevoli gossip pubblicati dalla stampa inglese sui coniugi, dalle denunce della sorellastra di Meghan all’appello del padre, al “distanziamento” tra i fratelli Harry e William ecc. Ma torna sull’intervista: «Oprah ha interrogato Meghan e Harry sulla vita all’interno del Palazzo Reale e la Duchessa ha spiegato quanto fosse impreparata ad assumere il suo ruolo nella monarchia. Meghan ha affermato di non aver ricevuto alcuna formazione formale e che suo marito, il principe Harry, le aveva insegnato in particolare soltanto come e quando fare la riverenza».

Perché il responsabile era Harry

Dunque l’esperto reale Robert Johnson ha spiegato che l’onere di un insegnamento doveva ricadere su Harry, quello cioè di preparare sua moglie per una vita sotto i riflettori. Questo è il vero motivo per cui le cose non hanno funzionato: «E' stato principalmente Harry a non aver dato le giuste indicazioni alla moglie».

E l’esperto reale ha teorizzato che forse Harry «non voleva spiegarlo perché è un duro lavoro essere un membro della famiglia reale, diversamente da quanto pensa la gente». Johnson ha anche notato che la Markle aveva poche scuse per non sapere come funzionassero le cose, poiché il Palazzo aveva incaricato Samantha Cohen, un membro della squadra personale della Regina, di aiutarla a imparare i dettagli su come comportarsi da duchessa. «Capire tutto questo - continua Johnson - soprattutto l’ordine gerarchico all’interno della famiglia Reale, avrebbe impedito ai Sussex di mettersi a rischio nella speranza di trovare fortuna ad Hollywood».

Il Daily Star ricorda che la coppia, che ora vive a Santa Barbara, in California, ha firmato un accordo Spotify da 25 milioni di dollari per produrre podcast e anche un accordo pluriennale con Netflix che li ricompenserà profumatamente per la produzione di documentari, lungometraggi e programmi sceneggiati.

«Il popolo britannico finanzia la famiglia Reale, è la “nostra” famiglia Reale, e noi ci aspettiamo che i due mostrino rispetto» ha ancora detto l’esperto Reale. «Senza il popolo britannico, la famiglia Reale non esiste e quest’ultima vive per aiutare gli altri, non se stessi. Harry, che sa tutto questo, ha invece voluto l’intera torta e se ne è andato».

