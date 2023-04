Platinette, pet therapy in ospedale e riabbraccia la sua cagnolina Kiri: il video commuove il web

Platinette, colpito da un ictus il 14 marzo scorso, è finalmente uscito nel cortile del Niguarda di Milano, dove è ricoverato da 20 giorni, e ha potuto incontrare la sua cagnolina che finora aveva potuto vedere solo dalla finestra, mentre scorrazzava nel prato davanti alla struttura ospedaliera. In un video postato lunedì invece l'opinionista è ancora a letto e ringrazia tutti scusandosi per le sue difficoltà a parlare.

"Ringrazio tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi e chiedo scusa se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice", dice Platinette e aggiunge scherzando: "Come Greta Garbo nei film, anch'io parlo, dopo il muto... parlo".

Il video commovente

Ad attenderlo fuori intanto, dopo quasi tre settimane di ricovero, la sua Kiri. La clip del loro incontro, che Coruzzi ha voluto condividere, ha commosso tutti. Nelle immagini lo si vede in sedia a rotelle, ma vestito, al di fuori dell'ospedale e sulle sue gambe l'amata cagnolina. "Dopo 20gg, oggi ho rivisto la #kiri all’esterno...".

L'ictus

Platinette è stato colpito da un ictus ischemico il 14 marzo, ma per fortuna i soccorsi tempestivi lo hanno salvato. "Questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti", aveva reso noto l'agente dell'opinionista tv dopo il malore. Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute ci aveva pensato poi l'amico Marco Liorni. Il conduttore di 'Italia si'', programma che da alcuni anni ha tra i suoi ospiti fissi proprio Platinette aveva infatti scritto su Instagram: "Il 'nostro' Mauro si è sentito male l'altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall'ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Si'!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!".