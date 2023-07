Milionaria a 11 anni, chi è Pixie Curtis: «Ho guadagnato 100mila euro in un mese». Ma la madre dice stop: «Deve pensare alla scuola»

Visitare Parigi, Istanbul e Grecia in una settimana ad 11 anni: solo se sei Pixie Curtis. La ragazzina è tra le più giovani imprenditrici australiane e gode già di un patrimonio frutto del suo lavoro, della sua mentalità produttiva e delle attività supportate dalla mamma. Per le sue vacanze estive ha viaggiato con la famiglia mostrando sui social le tappe da lusso, provocando l'invidia dei suoi coetanei, ma anche dei tanti che la seguono sui social. Ecco chi è Pixie Curtis.

Pixie Curtis, 11enne imprenditrice

Pixie Curtis ha 11 anni e un patrimonio netto di circa 7 milioni di euro. I suoi genitori Roxy Jacenko, una donna d'affari australiana e Oliver Curtis, ex banchiere, hanno portato la piccola imprenditrice e suo fratello in giro tra jet privati, ristoranti e alberghi di lusso.

Le attività imprenditoriali di Pixie Curtis

La giovane, di Sydney, ha guadagnato una fortuna dal suo marchio di accessori per capelli Pixie's Bows, che la sua mamma, guru delle pubbliche relazioni, ha aiutato a produrre.

Poi, negli ultimi anni, ha lanciato un'attività di fidget spinner, piccoli oggetti utilizzati come giocattoli o come antistress. Consistono in una sorta di piccola trottola, il cui corpo rotante è fissato al centro da una porzione non mobile. La sua Pixie's Fidgets ha incassato oltre 100mila euro in un solo mese.

Intanto, la studentessa ha speso quasi 23mila euro per la sua festa di compleanno, che includeva un DJ, fuochi d'artificio e fotografo professionista.

Mentre la mamma ne ha spesi ben 190mila per acquistare un'automobile per sua figlia. La giovane imprenditrice, con le sue attività, si classifica tra le più ricche australiane minorenni.

Smetterà di lavorare

Cinque anni fa, nel 2018, un esperto di vendita al dettaglio aveva calcolato che a 18 anni compiuti Pixie potrebbe valere più di 21 milioni di dollari. Tuttavia, l'attività della baby imprenditrice digitale di accessori per capelli potrebbe essere ai titoli di coda. A dirlo è stata la madre. Che di recente ha annunciato che la figlia smetterà di lavorare. Così (altro record) a undici anni Pixie andrà in pensione. «E' ora che si concentri sulla scuola». Ha detto la mamma.