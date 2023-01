Paola Barale a Verissimo: «La menopausa è un taboo, ma è una tappa della vita. Io ci sono andata presto e voglio parlarne»

Paola Barale, ospite a Verissimo, ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. Tra i tenti temi affrontati, l'amore, l'amicizia e la nuova fase della sua vita.

Paola Barale e l'amore dei genitori

La showgirl racconta dell'amore dei suoi genitori: «I miei genitori sono insieme da 60 anni, ho sempre creduto all'amore. Per me non è andata così, ma un tempo la vita era molto diversa. Ora ci sono molte più tentazioni. Io non ce la farei mai a stare 24 ore a casa ad aspettare il mio uomo che torna».

Silvia Toffanin chiede alla Barale quale sia stato il suo rapporto con la maternità. «Di figli ne avrei voluti ma solo con una relazione stabile. Non me la sono sentita, forse per una mancanza di coraggio ma anche per responsabilità. Un figlio deve nascere nelle migliori condizioni. Non ci sono mai stati i presupposti, per questo non mi sono mai pentita». «Prima l'idea di stare da sola non mi piaceva, ora che ho imparato, ci sto veramente bene. - racconta - Ora ho quasi 56 anni ma non me li sento».

Paola Barale poi ci tiene ad affrontare un tema a lei caro: «La menopausa è un taboo, ma è una tappa della vita, io ci sono andata abbastanza presto. Non è una malattia ma un cambiamento con cui convivere»