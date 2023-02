Ornella Vanoni, la cantante sul palco del Festival di Sanremo: «La gara mi fa morire»

Torna al Festival di Sanremo Ornella Vanoni. La sua eibizione ha conquistato il pubblico dell'Ariston ma ancje sui social gli utenti sono entusiasti e i meme creati ormai sono diventati virali. Amadeus ha invitato l'artista sul palco: Vanoni è scesa dalla famosa scala sanseremese e ha salutato Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

Amadeus scherza con l'artista: «Stamattina le ho portato i fiori e mi ha chiesto i carciofi»

Poi, l'esibizione è iniziata.

L'esibizione

La prima canzone cantata è stata «Vai Valentina». Gianni Morandi ha scherzato con la cantante e l'ha invitata a cantare «L'appuntamento». Ancora uno stacco, ancora un dialogo e poi Vanoni ha cantato «Eternità». Subito dopo è il turno di «Sai c'è una ragione in più».

Chi è

Ornella Vanoni ha 88 anni ed è figlia di un industriale farmaceutico. Durante l'adolescenza è cresciuta in Svizzera, Francia e Inghilterra. Nel 1953 torna a Milano e si iscrive all'Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, interessata a intraprendere una carriera nel mondo della recitazione. Qui entrerà nelle grazie del suo maestro, tanto da iniziare una relazione con quest'ultimo della durata di un anno. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo come attrice risale al 1956. Invece, si esibirà per la prima volta in qualità di cantante in occasione della prima rappresentazione al Piccolo de I Giacobini di Federico Zardi, datata 13 aprile 1957.

Il suo talento viene riconosciuto dai più importanti autori italiani, che non mancano di destinare le proprie canzoni alla sua voce; tra i nomi figurano personaggi cardini della cultura musicale italiana come Fabrizio de André, Lucio Dalla, Gino Paoli, Renato Zero, Eros Ramazzotti. Ad oggi sono oltre 40 gli album pubblicati. Il primo, intitolato come il suo nome, è stato pubblicato nel 1961. Nel 2021 invece l’ultima uscita chiamata Unica. In questi lunghi anni del resto sono stati davvero tantissimi i suoi successi: Quei giorni insieme a te, Dettagli, A un certo punto. E ancora: E poi…la tua bocca da baciare, insomma un lungo elenco di pezzi che hanno contrassegnato un pezzo di storia della musica italiana.