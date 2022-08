Olivia Newton-John, morta l'attrice protagonista di Grease: aveva 73 anni, era malata di cancro

È morta a 73 anni Olivia Newton John: l'attrice di Grease, in cui aveva raccontato l'indimenticabile Sandy al fianco di John Travolta, lottava da tempo contro un cancro al seno. È stato il marito John Easterling a dare l'annuncio della morte dell'attrice e cantante amata in tutto il mondo.

«Olivia Newton-John è morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici - si legge nel post su Instagram -. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile. Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che qualsiasi donazione sia fatta in sua memoria alla @onjfoundation Olivia è sopravvissuta a suo marito John Easterling; la figlia Chloe Lattanzi; la sorella Sarah Newton-John; fratello Toby Newton-John; nipoti e nipoti Tottie, Fiona e Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall e Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira e Tasha Edelstein; e Brin e Valerie Hall».