Olivia Newton-John, Giampiero Ingrassia: «Senza di lei rivedere Grease non sarà più la stessa cosa»

Martedì 9 Agosto 2022, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 21:09

Era il 1978 quando il lungometraggio americano Grease usciva nelle sale italiane. A quel tempo Giampiero Ingrassia aveva 17 anni e non avrebbe mai immaginato di diventare da lì a poco, al fianco di Lorella Cuccarini, il primo e il più amato Denny Zuko della storia italiana della "brillantina".

«Si tratta di un film che è un evergreen e che ha attraversato le generazioni. Fu una grande soddisfazione portarlo a teatro a 20 anni dall'uscita nelle sale, quando la parola "musical" ancora non esisteva nel nostro Paese». «Olivia Newton John? Fu un grande amore, rimarrà per sempre la nostra Sandy. Senza di lei rivedere Grease non sarà più la stessa cosa».

