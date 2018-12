Nuovo Cinema Paradiso, ecco cosa fa il piccolo Totò 30 anni dopo

Ultimo aggiornamento: 10:03

Trent'anni fa esatti, nel 1988, usciva uno di quei film che non si dimenticano e che un po' ti cambiano: Nuovo cinema Paradiso. In tanti si ricordano gli occhi pieni di meraviglia del piccolo Totò, il protagonista di 9 anni, davanti al cinematografo. In molti, forse, si sono innamorati del cinema proprio grazie a questo film.Il piccolo Totò, all'anagrafe Salvatore Cascio, è cresciuto, oggi è un uomo. Ma non smette di sognare.«Ho un ristorante in Sicilia con i miei genitori; sono tanti i turisti che vengono a trovarmi».«Ho altri sogni: avere una famiglia tutta mia, stare bene con le persone a cui voglio bene. Il mio obiettivo non è mai stato Hollywood».«Tornatore riusciva a tirare fuori il meglio di me».«Anche se ero un bambino, mi responsabilizzava, si arrabbiava anche davanti a tutti quando facevo i capricci, ma poi mi coccolava».«Dopo 30 anni posso dire che lui, insieme a mio padre, è stato l'unico ad avermi capito veramente».«È stato un atto d'amore, c'era un affetto profondo, era come se fosse un nonno. Un legame bellissimo».«Non fu semplice. Ero un bambino timido, schivo, tutto il contrario di Totò che era una peste».«Sarebbe bellissimo».«Amo le commedie, mi piacerebbe lavorare con Pieraccioni o Salemme».«Jackpot, un fallimento totale al botteghino ma ne ho un ricordo bellissimo, con il grande Adriano Celentano».«Parlarne così come se ne parla dopo 30 anni in tutto il mondo è qualcosa di incredibile. Il segreto, per me, sta nel grande messaggio d'amore che il film trasmette».riproduzione riservata ®