Si sposano sul nastro portabagagli in aeroporto: la prima volta si erano incontrati lì

Da luogo che mette sempre un po' d'ansia, in attesa di valigie che potrebbero mai riapparire, ad "altare" per le nozze: è il nastro trasportatore numero 6 dei bagagli dell'aeroporto internazionale di Cleveland Hopkins (Usa) è il luogo dove, 12 anni fa, si sono incontrati. E così hanno scelto di sposarsi lì, dove ogni giorno ci sono i passeggeri in transito. Questa storia vede come protagonisti Michelle Belleau e Ron Peterson. Era un giorno di aprile di 12 anni fa quando Michelle andò lì per andare a prendere un cliente al ritiro bagagli numero 6 della Southwest Airlines. E quel cliente era proprio lui, Ron. Dopo una relazione a distanza durata due anni (lei viveva a Cleveland e lui a Los Angeles, da una parte all'altra del continente), hanno deciso di andare a convivere in California. Ora hanno scelto di sugellare il loro amore con un "sì" proprio nel luogo dove si sono incontrati.Dopo aver convinto i responsabili della sicurezza dello scalo, come riporta Fox News, hanno fatto assistere alla festa, nella zona del ritiro bagagli, i 125 invitati. La compagnia aerea ha anche fonito decorazioni e spuntini durante la cerimonia, oltre a chiudere quella parte del ritiro bagagli per consentire l'evento.