Noel Hanna precipita e muore dopo aver conquistato l'Annapurna: con la moglie Lynne formava la coppia di alpinisti dei record

Noel Hanna, alpinista nordirlandese, 56 anni, è morto mentre scendeva dall'Annapurna in Nepal. Esperto di scalate in alta quota, fra i più importanti della Gran Bretagna, aveva conquistato poche ore prima la vetta del montagna nepalese alta 8.091 metri, decima cima al mondo e fra le 14 che superano gli 8.000 metri. Una delle scalate più pericolose. L'incidente è avvenuto nei pressi del campo 4 in un giorno che ha visto in difficoltà anche anche tre alpinisti indiani di cui solo due sono stati trovati e portato in salvo.

Noel Hanna, il cui corpo è stato riportato a valle e quindi in India da elicotteri ed aerei, lascia la moglie Lynne, irlandese, con la quale aveva compiuto numerosi record alpinistici in Himalaya compresa la scalata senza ossigeno del Manaslu, ottava montagna più alta al mondo. Imprese che avevano avuto vasta eco in Irlanda dove Lynne è l'alpinista più importante. La coppia era salita, conquistando un altro primato data la via seguita, anche sull'Everest.

Del resto Noel Hanna già nel 2016 era arrivato dieci volte in vetta alla regina delle montagne. Memorabile una sua scalata dell'Everest concatenata a un tour in bici dal campo base fino al Golfo del Bengala. Aveva inoltre vinto numerose ultra gare di corsa in alta quota.

Aveva inoltre scalato le 7 montagne più alte dei sette continenti (si comprende anche l'Antartide). Titolare della Noel Hanna Adventure, era ritenuto fonte di ispirazione da tanti appassionati di montagna