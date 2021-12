Dal 9 dicembre e per un mese presso i supermercati Coop sarà possibile fare una donazione per finanziare la vaccinazione anti-Covid in Africa. Per ogni euro raccolto dai consumatori la Coop aggiungerà un euro proprio con l'obiettivo di raggiungere almeno un milione di euro, un gruzzoletto con il quale saranno vaccinati oltre 250.000 cittadini di vari stati africani. Com'è noto in Africa solo il 7% della popolazione è stata vaccinata e proprio in questo continente si è sviluppata l'ultima variante pericolosa del Covid-19 ribattezzata come Omicron.

La campagna si chiamerà "#coopforafrica" e vede le cooperative dei consumatori al fianco di tre organizzazioni umanitarie impegnate sul versante della solidarietà internazionale come l'Agenzia Onu per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant'Egidio e Medici Senza Frontiere. "#coopforafrica" è stata lanciata questa mattina nella sede romana di Unhcr con gli interventi di Marco Pedroni, Presidente Coop Italia e Ancc-Coop, del presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, e di Chiara Cardinaletti, rappresentante UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino.

Si può donare alle casse degli oltre 1.100 punti vendita Coop oppure utilizzare la piattaforma Eppela (www.eppela.com/coopforafrica) o il conto corrente dedicato (Iban: IT 12 E 02008 05364 000106277813). Queste ultime due modalità sono già attive a partire dal 3 dicembre. "L'obiettivo - ha spiegato Pedroni - è contribuire a mettere in sicurezza i Paesi più poveri del mondo dove la pandemia si scarica su sistemi sanitari fragili. Alle ragioni etiche si somma inoltre la necessità di neutralizzare il più possibile un virus in fase di mutazione partendo dal presupposto che nessuno si salva da solo di fronte al Covid-19".