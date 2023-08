Myrta Merlino: «Barbara d'Urso? Ha fatto cose che io non farei mai. Spero di continuare a restarle simpatica»

Da sette anni Myrta Merlino trascorre le sue vacanze sull'Isola di Pantelleria. Ovviamente non da sola. Ma con il suo compagno, il campione del Mondo 1982, Marco Tardelli. Un amore che le ha portato tanta felicità. «Su un tavolo abbiamo inciso una frase di Lev Tolstoj: “Chi è felice ha ragione”». Ma su quel tavolo, svela il settimanale Chi, le dediche sono tante: «Quella a cui sono più legata è di mio figlio Pietro: “A Marco che rende felice mia madre e ha avuto la lungimiranza di accaparrarsi un pezzo di Paradiso"».

Il nuovo programma

Tra poco tornerà a Roma e da lì comincerà la sua nuova avventura televisiva su Canale 5 con Pomeriggio 5.«Arriverò in punta di piedi e con grande umiltà in una rete consolidata e con un pubblico che viene da lontano».

Un programma diverso da quello visto prima che sfiderà la Vita in Diretta di Alberto Matano.

Le ha mandato un messaggino, sono amici. Si sono incontrati anche sull'Isola e insieme hanno discusso di una fascia oraria molto particolare, che l'ex volto del TG1 conosce ormai bene.

. E gli ascolti? «Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare».

Il paragone con Barbara d'Urso

«Nella maniera più assoluta. Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta sincerità, spero rimanga».

Naturalmente Myrta ha ottimi rapporti anche con Maria De Filippi: «Qualche giorno fa, a Roma. È stata accogliente e stimolante. L’ammiro: il suo Temptation Island è il grande romanzo sentimentale del nostro Paese».

L'amore con Tardelli

Alla signora Merlino va tutto bene. Anche in amore come ammette al settimanale diretto da Alfonso Signorini, incontrare Marco Tardelli «è stato il vero grande colpo di fortuna della mia vita. È un uomo fantastico, risolto, privo di smanie e di ansie di alcun tipo. È l’amore della maturità. È l’amore in cui vogliamo tutti e due il bene dell'altro e che mi ha permesso di credere, ancora, in qualcosa di speciale».

E ora il matrimonio? In un’intervista precedente Marco Tardelli ha detto che succederà ma «la verità è che, almeno al momento, non ci sono progetti di quel tipo, ma una cosa è certa: contiamo, entrambi, di passare il resto dei nostri giorni assieme».

Ma gli amori più grandi di Myrta restano i figli Giulio, Pietro e Caterina. «Non so se sono stata una brava madre, anche perché spesso mi sono sentita inadeguata, sbagliata, ma li ho cresciuti nell’amore anche mentre attraversavo mille tempeste». E grazie a Marco è arrivata poi in un porto sicuro. Sicurissimo...