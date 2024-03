Mr.Rain: «Viviamo in un algoritmo che non ci fa pensare a noi stessi. Sangiovanni? Scelta giusta»

Sabato 2 Marzo 2024, 12:35

Da venerdì 1° marzo è disponibile il nuovo album di inediti di Mr.Rain, ‘Pianeta di Miller’ (Warner Music Italy), il quinto della sua carriera a distanza di quasi due anni da ‘Fragile’ e a pochi giorni dalla da seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Scritto e interamente prodotto dallo stesso artista, il disco – che omaggia il film ‘Interstellar’ – vuole essere una riflessione sul tempo e la velocità con cui si rischia di viverlo. “Rimanere bambini, secondo me, è la chiave. Quando sei piccolo non ti preoccupi di quanto tempo ti rimane o di come lo gestisci. Il tuo, semplicemente lo vivi. E vivi ogni secondo come fosse l’ultimo. Parlando per me, ricordo ho sempre dedicato il tempo giusto alle cose che amavo, abitudine che crescendo è sfortunatamente purtroppo si perde. Perché siamo schiavi di un sistema e viviamo in un algoritmo che quasi ci obbliga a pensare a tutto quanto tranne che a noi stessi. Quindi dobbiamo imparare a gestire il nostro tempo”. Immagini da Ufficio Stampa



