Paul Maddison, morto l'uomo che aveva vinto alla lotteria 11 milioni di sterline continuando a vivere come un eremita in Scozia

Una vita fuori dal comune e certamente ricca di colpi di scena (e di fortuna) quella di Paul Maddison, morto all'età di 71 anni dopo aver vissuto per anni come un eremita, nonostante l'enorme vincita alla lotteria di 11 milioni di sterline. Qualche anno di lusso e ed esperienze fuori dal comune, poi l'acquisto di una tenuta isolata a Perth (Scozia) e l'inizio di una vita quasi tagliato fuori dal mondo.

Dal negozio di vetri alla vita da milionario, poi la scelta drastica

Paul, originario dell'East Sussex, lavorava come direttore in una fabbrica di doppi vetri. La spropositata somma era arrivata nel 1995, quando Paul aveva solo 32 anni. Una giocata fatta insieme al suo socio in affari dell'epoca, Mark Gardiner, con il quale divisero i 22 milioni totali della vincita.

Alcuni mesi dopo la vincita - dopo aver comprato una residenza alle Barbados e una squadra di calcio locale - il matrimonio di Paul con la prima moglie Ruth finisce e l'uomo si trasferisce nel lussuoso Lettertabor Lodge (dotato di sei camere da letto) assumendo come domestica Evelyn McGillivary, ex fioraia.

I due si innamorano e presto convolano a nozze su una spiaggia delle Mauritius, nel il giorno di San Valentino del 1997.

Evelyn è rimasta accanto a lui per 30 anni, prima di morire, all'età di 61 anni, proprio all'inizio di quest'anno.

Dopo il matrimonio, Paul decide di vendere la lussuosa casa in cui vivevano per trasferirsi nella Robgill Tower, una costruzione del XVI secolo estremamente isolata, stuata nei pressi della cittadina scozzese di Dumfries.In questa torre i due vissero per anni quasi totalmente insolati: la gente del più vicino villaggio (Kirtlebridge) ha dichiarato di aver visto raramente la coppia uscire dalla tenuta di 40 acri dove la torre del XVI è situata e nella quale Paul aveva anche installato telecamere di sicurezza ovunque, intrattenendo solo raramente rapporti con altre persone.